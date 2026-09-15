Абубакар Нурмагомедов проведет бой с Мартинесом на турнире PFL в Дубае

Бывший боец UFC Абубакар Нурмагомедов проведет следующий поединок против австралийца Дэвида Мартинеса, сообщает Red Corner MMA.

Бой состоится 14 ноября на турнире PFL в Дубае,

На счету 36-летнего Нурмагомедова 17 побед, четыре поражения и одна ничья в профессиональных ММА. Семь побед россиянин одержал нокаутом. Последний бой он провел в июне 2023 года, уступив Элизеу Залески дос Сантосу раздельным решением судей на турнире UFC.

В активе Мартинеса 17 побед и шесть поражений. В последнем поединке, состоявшемся 16 апреля 2026 года на турнире PFL Belfast, австралиец победил Янниса Бахара сабмишеном во втором раунде.