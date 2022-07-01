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Хабиб — о бое с Макгрегором в 2018 году: «Я мог проиграть любой свой поединок, но ни в коем случае не этот»

Сергей Разин
корреспондент
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о самом лучшем моменте в его карьере.

«Это было в Лас-Вегасе в октябре 2018 года. Самый большой бой в истори ММА. И я очень счастлив, что победил в этом поединке с Конором Макгрегором. Я мог проиграть любой свой бой, но ни в коем случае не этот», — сказал Хабиб после включения в Зал славы UFC.

6 октября 2018 года в главном бое турнира UFC 229 в Лас-ВегасеНурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. Доходы от поединка россиянина и ирландца составили чуть более 86 млн долларов.

Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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