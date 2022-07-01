Хабиб официально вошел в Зал славы UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов официально стал членом Зала славы UFC.

Экс-чемпион в легком весе введен в Зал славы UFC на церемонии в Лас-Вегасе (США) и получил специальный пиджак с золотой подкладкой. 33-летний россиянин был включен в Зал славы в марте 2022 года во время турнира UFC 272.

Нурмагомедов является владельцем лиги промоушена Eagle FC. Россиянин закончил карьеру профессионального бойца ММА после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который состоялся в октябре 2020 года в Абу-Даби.