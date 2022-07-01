Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:58

Хабиб официально вошел в Зал славы UFC

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Хабиб Нурмагомедов.
Фото UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов официально стал членом Зала славы UFC.

Экс-чемпион в легком весе введен в Зал славы UFC на церемонии в Лас-Вегасе (США) и получил специальный пиджак с золотой подкладкой. 33-летний россиянин был включен в Зал славы в марте 2022 года во время турнира UFC 272.

Нурмагомедов является владельцем лиги промоушена Eagle FC. Россиянин закончил карьеру профессионального бойца ММА после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который состоялся в октябре 2020 года в Абу-Даби.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
0
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
Дзагоева зовут в «Аланию», Урунов собрался в «Химки», а ЦСКА нашел опорника из сборной Чили. Главные трансферные слухи РПЛ 30 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянина Алексахина сняли с боя в PFL из-за стафилококка

Хабиб — о бое с Макгрегором в 2018 году: «Я мог проиграть любой свой поединок, но ни в коем случае не этот»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости