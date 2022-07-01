Хабиб поблагодарил отца после включения в Зал славы UFC

Непобежденный бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов поблагодарил покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова за вклад в его развитие.

«Я помню, как 23 года назад мой отец продал дом, чтобы взять меня и моих братьев, потому что в деревне у тебя так много возможностей, — сказал Хабиб журналистам после включения в Зал Славы UFC. — Мы все вместе переехали в большой дом, жили вместе, ели, тренировались, спали. Все это повторялось. Кто-то ходил в школу, кто-то — в университет. Жизнь напоминала армию. Я счастлив. Сейчас я понимаю, насколько дальновидным был мой отец, потому что он инвестировал в меня, братьев и тысячи детей в Дагестане. Я очень счастлив быть здесь».

На счету Нурмагомедова в ММА 29 побед и 0 поражений. В прошлом россиянин являлся чемпионом UFC в легком весе.