Ислам Махачев: «Хабиб остается в ММА!»

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (23-1) заявил, что Хабиб Нурмагомедов не ушел из индустрии ММА.

— Абдулманап Нурмагомедов, когда не мог присутствовать на боях, передавал через смс подсказки секундантам. Возможно, что Хабиб будет такое делать? Как часто вы с ним сейчас общаетесь?

— Каждое утро встаем, и он спрашивает, какой вес, как потренировались вчера, с кем спарринги проводил. У нас есть беседа, где я, Хабиб и Зубайра Тухугов. Сегодня был разговор о весе Тухугова, Хабиб написал, что у Зубайры большой вес. Кто-то говорит, что он ушел из ММА. Нет, Хабиб просто перестал летать. Если бы он приехал сюда, в США, это значило бы, что он месяц будет не дома и без семьи. Он перестал летать, но также заботится о команде и переживает.

— Но будет он на связи с секундантами?

— Вряд ли. Хотя, может быть, но думаю, что это вряд ли, — сказал Махачев «СЭ».

В начале января нынешнего года Хабиб Нурмагомедов заявил, что окончательно ушел из индустрии ММА. Он завершил карьеру бойца в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе, он выиграл все 29 поединков в профессиональной карьере в ММА.