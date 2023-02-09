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Махачев: «С точки зрения бойцовских навыков, бой с Волкановски — величайший в истории UFC»

Давид Хачатрян
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Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (23-1) считает, что его бой с чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски (25-1) можно считать величайшим в истории.

«Можно ли считать бой с Волкановски величайшим в истории UFC? С точки зрения спорта и бойцовских навыков, я думаю, да. Потому что никогда не было, чтобы первый номер рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории дрался со вторым», — отметил россиянин на пресс-конференции UFC.

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится в ночь с 11 на 12 февраля.

Австралиец занимает первое место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий, россиянин идет на второй строчке.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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