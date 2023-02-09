Махачев рассказал, как победит Волкановски: «Каждую секунду боя я буду стараться его прикончить»

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (23-1) заявил, что сделает все, чтобы нокаутировать чемпиона полулегкого веса Александра Волкановски (25-1).

«Каждую секунду боя я буду стараться его прикончить, — сказал россиянин на пресс-конференции UFC. — Моя цель — нокаутировать его.

Мы много работаем над этим [чтобы оформить нокаут]. Ты только взгляни на мой кулак. Повторюсь, моя цель — нокаутировать его, потому что у меня все для этого есть. В последнем поединке я говорил СМИ, что хочу засабмитить Оливейру, потому что у него рекорд по сабмишнам в UFC. Я это сделал. Сейчас моя цель — нокаутировать Волкановски».

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится в ночь с 11 на 12 февраля.