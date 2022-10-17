Хавьер Мендес признался, перед каким боем Хабиба он нервничал больше всего

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес отметил, что он нервничал перед боем Хабиба Нурмагомедова (29-0) и Конора Макгрегора (22-6). Об этом Мендес рассказал в интервью «СЭ».

— У вас есть перед боем Ислама нервозность, сравнимая с той, какая у вас была перед самыми большими поединками Хабиба?

— Я немного нервничал перед боем Хабиба с Конором. Перед боем с Дастином [Порье] я вообще не нервничал. А перед боем с Джастином Гэтжи я вообще был увереннее всего за все время работы с Хабибом. Пусть хоть и тот лагерь был самым худшим.

А вот к этому бою Ислама я вообще не нервничаю. Я знаю, что Ислам сделает все, о чем мы его просили. Он очень хорошо подготовлен физически, психологически. Он сделает свою работу и выиграет титул. Ислам будет вторым чемпионом из школы Абдулманапа. «План отца» в наступлении. Еще больше бойцов из системы Абдулманапа появятся на радарах. Все начнут понимать то, что я начал понимать еще в 2019 году, когда побывал в Дагестане, в их школе и понял, что это лучший зал в мире.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Чарльзом Оливейрой (33-8) состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.