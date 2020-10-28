«Хабиб сбежал от меня». Фергюсон ждет возвращения Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон заявил в интервью Submission Radio, что не удивлен решением Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

24 октября чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, после чего объявил о прекращении выступлений.

— Я не удивлен, что он закончил, — сказал Фергюсон. — Али Абдель-Азиз сделал свою работу. Он уберег своего клиента от очень опасного оппонента. Собственно, это то, что менеджер и должен делать. Хоть Али и кусок дерьма, но я отдаю ему должное, он раскидал все по-умному.

Хабиб избегал меня любым способом, — заявил американский боец. — Эти ребята из России избегают меня любыми способами. Это, черт побери, изумительно. Я сделал свою работу. Он сбежал. Гребаный дагестанец убежал, виляя хвостом. Он ушел на закате, но я отдаю ему должное. Занимайся своими семейными делами, и мы увидимся с тобой, когда ты будешь здесь, на месте.

Бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым планировался пять раз и пять раз срывался.