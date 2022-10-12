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12 октября, 13:05

Хабиб рассказал, что Махачев был одним из любимых учеников его отца

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) заявил, что Ислам Махачев (22-1) входил в тройку самых любимых учеников его отца Абдулманапа Нурмагомедова.

«В тройку [Махачев] как минимум входил, — сказал Нурмагомедов в интервью UFC Russia. — Отец очень сильно верил в него. Отец, наверное, видел в нем потенциал, трудолюбие, дисциплину. Это немаловажный фактор, когда ты чего-то хочешь, и следуешь этому. В этом плане Ислам был очень хорош».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Чарльзом Оливейрой (33-8) состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Абдулманап Нурмагомедов
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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