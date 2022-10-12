Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

12 октября, 12:43

Ортис должен подраться с Сонненом в феврале 2023 года

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Два ветерана ММА встретятся в матче-реванше в рамках промоушена Freedom Fight Night в феврале 2023 года. Об этом сообщил Тито Ортис (21-12) на The Adam Carolla Show. Тем не менее поединок официально еще не подтвержден.

«Я проведу последний бой в начале февраля. Тито Ортис против Чейла Соннена на Freedom Fight Night, — сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. — Я реально взволнован. Мы подеремся по правилам ММА, не бокса. Бой пройдет в полутяжелом весе».

Ортис и Чейл Соннен (31-17) дрались в январе 2017 года на Bellator 170. Тогда победу одержал Ортис сабмишном в первом раунде.

ММА
0
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алджамейн Стерлинг назвал свою главную проблему перед боем с Диллашоу

Хабиб рассказал, что Махачев был одним из любимых учеников его отца
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости