Ортис должен подраться с Сонненом в феврале 2023 года

Два ветерана ММА встретятся в матче-реванше в рамках промоушена Freedom Fight Night в феврале 2023 года. Об этом сообщил Тито Ортис (21-12) на The Adam Carolla Show. Тем не менее поединок официально еще не подтвержден.

«Я проведу последний бой в начале февраля. Тито Ортис против Чейла Соннена на Freedom Fight Night, — сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. — Я реально взволнован. Мы подеремся по правилам ММА, не бокса. Бой пройдет в полутяжелом весе».

Ортис и Чейл Соннен (31-17) дрались в январе 2017 года на Bellator 170. Тогда победу одержал Ортис сабмишном в первом раунде.