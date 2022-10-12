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12 октября, 13:33

Хабиб: «Рафаэль Физиев побьет Джастина Гэтжи»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) считает, что азербайджанский боец Рафаэль Физиев (12-1) сможет выиграть у Джастина Гэтжи (20-4).

«Для Гэтжи [поединок с Физиевым] — так себе бой, — сказал Нурмагомедов в интервью UFC Russia. — Если выиграет он у Физиева, то неплохо, но не прям так... для Физиева это, конечно, огромный шаг. Для Физиева это очень хороший бой. Я думаю, что Рафаэль выиграет. 51 на 49 или 60 на 40, называйте как хотите».

Также Нурмагомедов заявил, что победитель боя Бенил Дариуш (21-4) — Матеуш Гамрот (21-1) точно заслужит боя за титул.

«Есть два человека: Бенил Дариуш и Матеуш Гамрот. Победитель 100 процентов заслуживает титульного боя», — добавил Нурмагомедов.

Физиев победил Рафаэля дос Аньоса (31-14) техническим нокаутом в пятом раунде 10 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.

Гэтжи проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Рафаэль Физиев
Хабиб Нурмагомедов
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