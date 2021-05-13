Хабиб показал свежие фото из Мекки в маске
12:32
Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новые фотографии из Мекки.
«Поздравляю всех мусульман со священным праздником Ураза-Байрам. Пусть Аллах примет все ваши посты, закат, молитвы и благие дела, которые вы совершали в этом месяце», — подписаны фотографии.
32-летний российский боец завершил карьеру осенью 2020 года, его профессиональный рекорд составляет 29:0.
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