Хабиб показал свежие фото из Мекки в маске

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новые фотографии из Мекки.

«Поздравляю всех мусульман со священным праздником Ураза-Байрам. Пусть Аллах примет все ваши посты, закат, молитвы и благие дела, которые вы совершали в этом месяце», — подписаны фотографии.

32-летний российский боец завершил карьеру осенью 2020 года, его профессиональный рекорд составляет 29:0.