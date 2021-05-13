Коста и Каннонье возглавят турнир UFC в августе

Экс-претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста сразится с американцем Джаредом Каннонье в главном событии турнира UFC, который состоится 21 августа. Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото в своем Instagram.

В своем прошлом бою на турнире UFC 253 ранее непобежденный Коста уступил нокаутом действующему чемпиону Исраэлю Адесанье.

Каннонье в своем прошлом бою на UFC 254 проиграл Роберту Уиттакеру судейским решением по итогам трех раундов.