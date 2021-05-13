Как Макгрегор пообещал Роналду, что обгонит его в списке Forbes. Видео
В сети появилось видео, в котором бывший чемпионм UFC Конор Макгрегор пообещал нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду, что обгонит его в списке самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. Диалог между спортсменами состоялся в 2016 году во время их совместной встречи.
Макгрегор: А у тебя уже есть личный самолёт?
Роналду: Да.
Макгрегор: Я тоже хочу. Ты номер один в списке Forbes, а я где-то 35-й. Я поднимусь!
Роналду: Так на каком ты месте?
Макгрегор: На 38-м. Но буду первым. Может, в следующем году я тебя догоню.
Напомним, Макгрегор занял первое место в обновленном списке Forbes, обойдя Лионеля Месси и Роналду. Подсчет доходов велся в период с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021-го. За отчетный период ирландец заработал 180 миллионов долларов. Причем за выступления в октагоне он получил только 22 миллиона.
In 2016, Conor McGregor (@thenotoriousmma) made a prediction to Cristiano Ronaldo that he would one day catch him on the Forbes list. Today, Mystic Mac struck again, as McGregor was named the highest-paid athlete in the world. pic.twitter.com/SrqKBU1n8h— The Mac Life (@TheMacLife) May 12, 2021
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