Как Макгрегор пообещал Роналду, что обгонит его в списке Forbes. Видео

В сети появилось видео, в котором бывший чемпионм UFC Конор Макгрегор пообещал нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду, что обгонит его в списке самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. Диалог между спортсменами состоялся в 2016 году во время их совместной встречи.

Макгрегор: А у тебя уже есть личный самолёт?

Роналду: Да.

Макгрегор: Я тоже хочу. Ты номер один в списке Forbes, а я где-то 35-й. Я поднимусь!

Роналду: Так на каком ты месте?

Макгрегор: На 38-м. Но буду первым. Может, в следующем году я тебя догоню.

Напомним, Макгрегор занял первое место в обновленном списке Forbes, обойдя Лионеля Месси и Роналду. Подсчет доходов велся в период с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021-го. За отчетный период ирландец заработал 180 миллионов долларов. Причем за выступления в октагоне он получил только 22 миллиона.