Хабиб Нурмагомедов прокомментировал завершение спортивной карьеры в ММА, выразив слова благодарности всей команде UFC за предоставленную возможность.

«Это был хороший ужин с замечательными людьми. Дана, большое спасибо, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя. Вы, ребята, изменили жизни многих навсегда благодаря этому виду спорта.



Дана, я никогда не забуду твоего отношения ко мне. Мой отец и мои сыновья будут помнить тебя. Сегодня был настоящий разговор между настоящими мужчинами. Также спасибо всей команде, партнерам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что Нурмагомедов официально завершил карьеру бойца. Россиянин провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед.