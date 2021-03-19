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Хабиб — о завершении карьеры: «Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня»

09:28
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал завершение спортивной карьеры в ММА, выразив слова благодарности всей команде UFC за предоставленную возможность.

«Это был хороший ужин с замечательными людьми. Дана, большое спасибо, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя. Вы, ребята, изменили жизни многих навсегда благодаря этому виду спорта.

Дана, я никогда не забуду твоего отношения ко мне. Мой отец и мои сыновья будут помнить тебя. Сегодня был настоящий разговор между настоящими мужчинами. Также спасибо всей команде, партнерам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что Нурмагомедов официально завершил карьеру бойца. Россиянин провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед.

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