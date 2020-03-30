Хабиб Нурмагомедов: «В UFC сказали, что бой на 99% состоится в ОАЭ, но меня туда не пустили»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) в прямом эфире в Instagram рассказал, как его не пустили в Абу-Даби, где руководители UFC cобирались провести его бой с Тони Фергюсоном (25-3). 20 марта Хабиб вернулся в Россию из США, где тренировался полтора месяца.

— Сейчас есть очень много вопросов, — сказал Хабиб. — Сейчас я в Дагестане. Пришла информация от UFC, что бой на 100 процентов не пройдет в Америке, что на 99 процентов он пройдет в Абу-Даби. Посоветовавшись с UFC, мы решили за месяц до боя улететь в Эмираты. Где-то 19-го и 20-го марта. Мы вылетели туда, а когда прилетели, нам сказали, что границы страны закрыты, что ни один человек без паспорта Эмиратов не сможет туда заезжать. И нам пришлось улететь в Россию.

— Нам сказали, что границы для иностранцев закрыты, что ни один человек без паспорта ОАЭ не может въезжать в Эмираты. И нам пришлось улететь в Россию. Я тренируюсь каждый день, но к чему готовиться, к какому бою, раз уже запретили выезд из России? Весь мир ушел на карантин, — отметил Нурмагомедов.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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