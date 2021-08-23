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Хабиб Нурмагомедов принес извинения афганскому народу

16:31
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов принес извинения афганскому народу. Ранее боец отказался комментировать ситуацию в Афганистане, после чего его Instagram атаковали жители страны.

Хабиб Нурмагомедов.«Мы ассоциируем пятницу с мечетями, а не c клубами». Хабиб ругает Тайсона за траву и не хочет говорить об Афганистане

«Я просто не хотел комментировать политические моменты страны, — сказал Хабиб журналистам. — Да, реакцию от афганцев я получил бурную. Я понимаю, что неправильно, сказал будто бы меня не касается то, что происходит за тысячу километров. На самом деле у меня тесные отношение с афганским народом. С 2012 года я нахожусь в Сан-Хосе в Калифорнии, а там есть город Фримонт, где живут 150 тысяч афганских семей. У меня там есть близкие отношения с разными людьми, спортсменами — в общем, очень много друзей с Афганистана.

Они меня неправильно поняли, подумав, что это меня никак не касается. А я именно политическую обстановку не хотел комментировать. Надеюсь, они меня простят. Если я их обидел, то хотел бы принести извинения. Мне не стыдно перед ними извиняться, каждый может совершить ошибку. Когда я говорил, у меня все по-другому в голове было. Это афганцы — многострадальный народ, который многое видел за свою историю. Конечно, мне больно за этот народ, переживаю, и хочу пожелать им всего наилучшего».

На счету 32-летнего Нурмагомедова в ММА 29 побед в 29 поединках. Он завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи в октябре прошлого года.

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Никита Карин все материалы автора

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