«Безумный крыса-террорист!» Фанаты атакуют Хабиба после отказа комментировать ситуацию в Афганистане

18 августа в Москве состоялась пресс-конференция, во время которой экс-чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался комментировать ситуацию в Афганистане, где власть захватило движение «Талибан» (запрещено в РФ).

«А ты какое отношение имеешь к этому? Я не имею никакого отношения к Афганистану, — заявил тогда Хабиб. — И я бы не хотел на таком серьезном подписании, которого вообще не было в истории российского спорта, сидеть и обсуждать политический момент, который проходит за 1000 км от нас».

После такого высказывания афганцы атаковали Instagram Нурмагомедова.

th3yhate.ali: «Деньги меняют людей так же, как они изменили тебя».

99_rauf: «Отписка. Ты находишься слишком далеко от Афганистана».

Shabir_esakhil: «Ты потерял фанатов из Афганистана. Теперь ты для них ничто».

bi1a14: «Ты был чемпионом для афганского народа, который всегда поддерживал тебя и аплодировал тебе за славу, но, когда пришло время, когда ты должен быть с афганцами как брат-мусульманин, ты отрицаешь происходящее, даже не сказав несколько слов о нас?».

Aqilislamkhil: «Ты разочаровал миллионы людей в Афганистане. Да здравствует человечество, да здравствует Афганистан».

khushal_gurbaz: «Я собираюсь отписаться от тебя. По крайней мере ты мог бы проявить свое сочувствие афганскому народу, когда журналист задал вам вопрос об Афганистане».

tayfun14575: «Хабиб, мы очень разочарованы тобой. Мы, афганцы, не ходили на работу в те дни, когда ты дрался, и молились, чтобы ты одержал легкую победу, а теперь, когда нам нужна помощь, ты даже не можешь ничего сказать о нашем народе? Ваши братья-мусульмане? Как тебе не стыдно! Но эй, не забывай, что Аллах видит все».

frisht_nh: «Больше никакого уважения к тебе. Да здравствует Афганистан»

mohajer.pjr: «После твоих мыслей и взглядов, и ответа журналисту об Афганистане, ты потерял мое уважение!».

wida.afz: «Тебе должно быть стыдно за то, что ты всегда говоришь об исламе и Аллахе! Этому ли тебя научил ислам? Твоя глупая, маленькая игра важнее жизней миллионов афганцев? Ты общественный деятель, у тебя есть платформа, и вот таким образом ты ее используешь???».

mujtaba_ahmadi_afg: «Хабиб, все афганцы за тебя болели, поддерживали и у тебя много фанаты в Афганистане, а ты сказал зачем тебе Афганистан... И типа не имеешь никакого отношения к этому событию».

mori.325: «Ты просто сам талибан».

azizebrahimi: «Как тебе не стыдно, Хабиб ... твои комментарии относительно Афганистана были отвратительны. Ты лишился молитв 35 миллионов людей... Мы больше не твои поклонники».

saeed.active: «Многие афганцы были за тебя, но, когда ты сказал на конференции, что Афганистан не имеет к тебе никакого отношения, наши сердца действительно разбились».