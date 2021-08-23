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Хабиб Нурмагомедов: «Когда Умар придет, Яна уже не будет»

17:25
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением на счет потенциального противостояния своего брата Умара Нурмагомедова против экс-чемпиона легчайшего дивизиона Петра Яна.

«Сейчас Петр на пике формы, а Умар только начинает — ему еще нужно заслужить бой с ним, — сказал Хабиб журналистам. — Петр — чемпион, точнее бывший, но я считаю его лучшим в этом весе. Уверен, что 30 октября Петр заберет свой пояс у Алджемейна Стерлинга. Сейчас у Яна одни имена, свои задачи, у Умара другие — ему чтобы подняться еще два-три года нужно. Петру будет тяжело столько удерживать пиковую форму. Поэтому, когда Умар придет, Яна уже не будет — это мое личное мнение. Сейчас их сравниваться — как-то неправильно».

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. В их первом бою, который прошел в марте в Лас-Вегасе, победу одержал Стерлинг из-за дисквалификации россиянина за неумышленный запрещенный удар коленом.

Умар Нурмагомедов провел последний поединок в январе 2021 года на UFC on ESPN 20, где в андеркарде турнира задушил во втором раунде Сергея Морозова.

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Никита Карин все материалы автора

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