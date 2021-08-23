EFC 39: бой между Гусейновым и Сантосом завершился вничью

Главный бой турнира EFC 39 между россиянином Артуром Гусейновым и бразильцем Марсио Сантосом завершился вничью. Турнир состоялся 22 августа в Нижнем Новгороде.

Это был реванш — в апреле Сантос выиграл у Гусейнова удушающим приемом во втором раунде. На счету 36-летнего Гусейнова 27 побед, 10 поражений и 1 ничья в ММА. У 32-летнего Сантоса 16 побед, 6 поражений и 1 ничья.

Промоушен Eagle FC (EFC) принадлежит экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.