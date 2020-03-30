Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в прямом эфире в Instagram высказался насчет пандемии коронавируса.

— Находясь в Дагестане 10 дней, я увидел, что люди с недооценкой относятся к этой болезни, — отметил Нурмагомедов. — Я считаю, что она очень серьезна. Я на 100 процентов убежден в этом. Это наказание Всевышнего. Мы должны вернуться к Всевышнему и просить прощения. Берегите себя. Пусть Всевышний простит нас всех.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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