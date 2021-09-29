Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с Хасбиком: «Я жду ответа»

Бывший боец ММА, непобежденный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сфотографировался с Хасбуллой Магомедовым, известным как Хасбик.

«С моим мальчиком. Хасбик, я жду ответа», — написал Хабиб в Instagram.

Рост уроженца Дагестана Хасбуллы — 93 см, вес — около 20 кг. В 19 лет он выглядит как трехлетний ребенок. Хасбик получил всемирную известность после того, как блогер Асхаб Тамаев раскрутил его потенциальный бой с таджиком Абдурозиком (ему 18 лет, и по габаритам он примерно равен дагестанцу). Этот поединок в итоге не состоялся.