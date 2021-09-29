Алджамейн Стерлинг: «Я подошел к Кори Сэндхэгену на UFC 266 и сказал: «Знаю, что ты вынесешь Яна»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал о встрече с соперником Петра Яна Кори Сэндхэгеном на недавно прошедшем турнире UFC 266 в Лас-Вегасе.

« Мы виделись с Кори на UFC 266 после того, как бои закончились, — сказал Стерлинг на шоу The MMA Hour. — Я подошел к нему и спросил: «Ты будешь брать этот бой? [c Яном]». Он отвечает, что да. Я говорю ему: «Удачи. Я знаю, что ты вынесешь его. И меня бесит, что именно ты будешь первым, кто это сделает». Я знаю, как хорош Кори, знаю, как хорош Ян, но тут все упирается в стили.

Кори разбирает тебя с дистанции, бьет эти двойки по центру. Вот этот Пикабу-блок, которым Ян перекрывает лицо — против Кори это не будет работать, потому что у него очень длинные рычаги. Яну нужно будет доводить какие-то мощнейшие удары раз за разом, чтобы сломать Кори и выиграть этот бой. Люди, которые говорят, что Ян заборет его, потому что он «заборол» меня — просто не в теме. Ян не борол меня, он сбивал меня с ног подножками и подсечками. И я был в своей худшей форме в жизни. Если вы судите по каким-то другим грэпплинг-ситуациям Яна о его борьбе применительно к Кори — вы просто не соображаете в ММА.

Поверьте, Кори не так просто забороть, Ти Джею Диллашоу, например, в этом с ним было нелегко. Я уверен, что и Ян будет пытаться его бороть и быстро убедится, что это не так уж и просто. И честно, я считаю, что Кори просто умнее его как боец ».