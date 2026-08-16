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Сегодня, 07:55

Махачев сравнялся по количеству побед в ММА с Хабибом Нурмагомедовым

Павел Лопатко

Российский боец Ислам Махачев победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри в главном бою турнира UFC 330 в Филадельфии за пояс в полусреднем весе.

34-летний россиянин сравнялся по количеству побед в профессиональных ММА с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым. Теперь у них по 29 побед. При этом у Махачева 1 поражение, а Нурмагомедов все свои поединки выиграл.

Махачев завоевал пояс UFC в полусреднем весе в ноябре 2025 года, победив Джека Делла Маддалену. До перехода в новую категорию россиянин был чемпионом организации в легком весе. Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе.

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