Махачев сравнялся по количеству побед в ММА с Хабибом Нурмагомедовым

Российский боец Ислам Махачев победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри в главном бою турнира UFC 330 в Филадельфии за пояс в полусреднем весе.

34-летний россиянин сравнялся по количеству побед в профессиональных ММА с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым. Теперь у них по 29 побед. При этом у Махачева 1 поражение, а Нурмагомедов все свои поединки выиграл.

Махачев завоевал пояс UFC в полусреднем весе в ноябре 2025 года, победив Джека Делла Маддалену. До перехода в новую категорию россиянин был чемпионом организации в легком весе. Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе.