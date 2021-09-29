Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о человеческих качествах Петра Яна.

«Люди забывают, что он снялся с нашего боя первым в декабре прошлого года, — говорит Стерлинг на шоу The MMA Hour. — Придумал отговорку с визой, хотя с визой у него все было в порядке. Сейчас же у меня обоснованные причины не выступать, я недолечил шею. Не хочу стать первым бойцом UFC, которого парализует в клетке. Для меня здоровье и спортивное долголетие важнее, чем эти тупые пререкания с ним (Яном. — Прим. «СЭ»).

Я считаю, что как человек, он — кусок дерьма. Он публиковал в твиттере скриншоты с изображением меня и моей невесты. Потом говорил, что он никогда не задевал чужие семьи, хотя он не мог не знать, как выглядит моя невеста. Что если бы я публиковал фотки с его женой и говорил, что он снялся с нашего первого боя? Мне не терпится вышибить из него все дерьмо».