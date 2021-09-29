Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Алджамейн Стерлинг: «Как человек, Петр Ян — кусок дерьма»

21:02
Алджамейн Стерлинг. Фото Getty Images
Алджамейн Стерлинг. Фото Getty Images
Теги:

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о человеческих качествах Петра Яна.

«Люди забывают, что он снялся с нашего боя первым в декабре прошлого года, — говорит Стерлинг на шоу The MMA Hour. — Придумал отговорку с визой, хотя с визой у него все было в порядке. Сейчас же у меня обоснованные причины не выступать, я недолечил шею. Не хочу стать первым бойцом UFC, которого парализует в клетке. Для меня здоровье и спортивное долголетие важнее, чем эти тупые пререкания с ним (Яном. — Прим. «СЭ»).

Я считаю, что как человек, он — кусок дерьма. Он публиковал в твиттере скриншоты с изображением меня и моей невесты. Потом говорил, что он никогда не задевал чужие семьи, хотя он не мог не знать, как выглядит моя невеста. Что если бы я публиковал фотки с его женой и говорил, что он снялся с нашего первого боя? Мне не терпится вышибить из него все дерьмо».

30 октября Ян подерется с Кори Сэндхэгеном за временный пояс на UFC 267 в Абу-Даби.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора

Читайте также

«Зенит» — «Мальме»: все голы матча Лиги чемпионов
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
Аргентина обыграла Бразилию и вышла в финал чемпионата мира
«Ювентус» — «Челси»: где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Что будет, если человек резко начнет заниматься спортом?
vs
9
Офсайд