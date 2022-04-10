В ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США) шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев проведет бой в полусреднем весе против бразильца Гилберт Бернса.

Поединок между Чимаевым и Бернсом начнется примерно в 06.00 по московскому времени. Видеотрансляция боя будет доступна на matchtv.ru, «Матч Боец» и UFC Fight Pass. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию данного противостояния.

У 27-летнего Чимаева 10 побед в 10 поединках в ММА. Свой последний поединок он провел 30 октября 2021 года, тогда он техническим сабмишном победил китайца Ли Джинлианга на турнире UFC 267.

На счету 35-летнего Бернса в ММА — 20 побед и четыре поражения в ММА. 10 июля 2021 года бразилец единогласным решением судей победил американца Стивена Томпсона на турнире UFC 264.

8 апреля Чимаев и Бернс показали одинаковый вес на процедуре взвешивания.