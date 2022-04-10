Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 00:10

Гилберт Бернс — Хамзат Чимаев: смотреть прямую трансляцию боя UFC 273

Прямая трансляция боя UFC 273 Гилберт Бернс — Хамзат Чимаев 10 апреля
Читать «СЭ» в
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

В ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США) шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев проведет бой в полусреднем весе против бразильца Гилберт Бернса.

Поединок между Чимаевым и Бернсом начнется примерно в 06.00 по московскому времени. Видеотрансляция боя будет доступна на matchtv.ru, «Матч Боец» и UFC Fight Pass. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию данного противостояния.

У 27-летнего Чимаева 10 побед в 10 поединках в ММА. Свой последний поединок он провел 30 октября 2021 года, тогда он техническим сабмишном победил китайца Ли Джинлианга на турнире UFC 267.

На счету 35-летнего Бернса в ММА — 20 побед и четыре поражения в ММА. 10 июля 2021 года бразилец единогласным решением судей победил американца Стивена Томпсона на турнире UFC 264.

8 апреля Чимаев и Бернс показали одинаковый вес на процедуре взвешивания.

Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Алджамейн Стерлинг. UFC 273, расписание и результаты боев: Волкановски — Корейский Зомби, Стерлинг — Петр Ян, Бернс — Чимаев
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
0
Читайте также
Олимпийцы получат деньги вместо дорогих иномарок. Но сумма может вызвать вопросы
Предательство или спасение карьеры? Кто из российских спортсменов может сменить гражданство и уехать в другие страны
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Монсон: «Стерлинг не сможет вывести из себя Яна. На таком уровне бойцы не обращают внимание на оскорбления»

Петр Ян — Алджамейн Стерлинг: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию боя
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости