UFC 273 в Джексонвилле начнется 10 апреля в 01.00 по московскому времени

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (США) пройдет турнир UFC 273.

В главном бою вечера встретятся австралиец Александр Волкановски и кореец Чон Чхан Сон (Корейский Зомби).

В соглавном событии российский боец Петр Ян будет биться за титул чемпиона в легчайшем весе с американцем Алджамейном Стерлингом.

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретится с бразильцем Гилбертом Бернсом.

В раннем прелиме сразятся российский тяжеловес Алексей Олейник и американец Джаред Вандера.

Начало турнира — 01.00 по московскому времени. Основной кард стартует около 05.00.

За турниром UFC 273 можно будет следить в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции по этой ссылке.

Основной кард турнира

Полулегкий вес, титульный бой: Александр Волкановски (Австралия) — Чон Чхан Сон (Корея)

Легчайший вес, титульный бой: Алджамейн Стерлинг (США) — Петр Ян (Россия)

Полусредний вес: Гилберт Бернс (Бразилия) — Хамзат Чимаев (Швеция)

Женский минимальный вес: Маккензи Дерн (США) — Тиша Торрес (США)

Легкий вес: Винс Пичел (США) — Марк Мадсен (Дания)

Ранний предварительный кард

Тяжелый вес: Алексей Олейник (Россия) — Джаред Вандера (США)