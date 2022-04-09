UFC 273, расписание и результаты боев: Волкановски — Корейский Зомби, Стерлинг — Петр Ян, Бернс — Чимаев
В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (США) пройдет турнир UFC 273.
В главном бою вечера встретятся австралиец Александр Волкановски и кореец Чон Чхан Сон (Корейский Зомби).
В соглавном событии российский боец Петр Ян будет биться за титул чемпиона в легчайшем весе с американцем Алджамейном Стерлингом.
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретится с бразильцем Гилбертом Бернсом.
В раннем прелиме сразятся российский тяжеловес Алексей Олейник и американец Джаред Вандера.
Начало турнира — 01.00 по московскому времени. Основной кард стартует около 05.00.
За турниром UFC 273 можно будет следить в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции по этой ссылке.
Основной кард турнира
Полулегкий вес, титульный бой: Александр Волкановски (Австралия) — Чон Чхан Сон (Корея)
Легчайший вес, титульный бой: Алджамейн Стерлинг (США) — Петр Ян (Россия)
Полусредний вес: Гилберт Бернс (Бразилия) — Хамзат Чимаев (Швеция)
Женский минимальный вес: Маккензи Дерн (США) — Тиша Торрес (США)
Легкий вес: Винс Пичел (США) — Марк Мадсен (Дания)
Ранний предварительный кард
Тяжелый вес: Алексей Олейник (Россия) — Джаред Вандера (США)