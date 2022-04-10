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Петр Ян — Алджамейн Стерлинг: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию боя

Прямая трансляция боя турнира UFC 273 Петр Ян — Алджамейн Стерлинг пройдет 10 апреля
Читать «СЭ» в
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг.
Фото Getty Images

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (США) временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет бой-реванш с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 273 в спортивном комплексе «VyStar Veterans Memorial Arena».

Бой Петр Ян — Алджамейн Стерлинг станет со-главным событием UFC 273. Победитель поединка получит чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе. Основной кард турнира начнется около 05.00 по московскому времени.

Поединок Петр Ян — Алджамейн Стерлинг начнется примерно в 06.30 — 07.00. Видеотрансляция боя будет доступна на matchtv.ru, «Матч Боец» и UFC Fight Pass. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию второго противостояния россиянина и американца.

На счету 29-летнего Яна 16 побед и два поражения в ММА. В своем последнем поединке он единогласным решением судей победил американца Кори Сандхагена в октябре 2021-го. У 32-летнего Стерлинга в ММА — 20 побед и три поражения. 6 марта 2021 года он победил Петра Яна дисквалификацией соперника, который нанес запрещенный удар коленом.

По результатам церемонии взвешивания Стерлинг оказался тяжелее Яна.

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Алджамейн Стерлинг
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