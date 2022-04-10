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Монсон: «Стерлинг не сможет вывести из себя Яна. На таком уровне бойцы не обращают внимание на оскорбления»

Монсон отреагировал на треш-ток Стерлинга перед боем с Петром Яном
Артем Бухаев
Корреспондент
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Ветеран ММА Джефф Монсон ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о влиянии трэш-тока Алджамейна Стерлинга на Петра Яна перед титульным боем на турнире UFC 273.

Ранее Стерлинг заявил, что подозревает российского бойца в употреблении допинга.

«Это очень высокий уровень бойцов. На таком уровне у них появляется опыт не обращать внимание на оскорбления. Стерлинг не сможет вывести из себя Яна», — сказал Монсон «СЭ».

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США). Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

В первом бою, который состоялся 6 марта на UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией из-за запрещенного удара коленом.

UFC 273: Стерлинг&nbsp;&mdash; Ян, Волкановски&nbsp;&mdash; Корейский Зомби. Онлайн. UFC 273: Стерлинг — Ян, Волкановски — Корейский Зомби. Онлайн

Джефф Монсон
Петр Ян
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