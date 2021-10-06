Джастин Гэтжи: «Моя мама пока не уволилась с работы, хотя я тысячу раз просил ее об этом»
Второй номер легкого веса UFC Джастин Гэтжи рассказал о том, сдержал ли он обещание забрать маму с работы после гонорара за бой с Хабибом Нурмагомедовым.
«Пока она не уволилась, — сказал Гэтжи в интервью The Schmo. — Если она уволится сейчас, то потеряет 20 процентов пенсии. Я все равно говорю ей: «Увольняйся и даже не беспокойся об этом». Но она хочет доработать до пенсии, а пенсия у нее в 56 с половиной лет. В мае ей исполнилось 56, поэтому до декабря она еще будет работать. Тысячный раз я уже говорю ей, чтобы она все равно увольнялась, но она стоит на своем. Она работает на почте уже 30 лет. Но я обещаю, что это Рождество будет последним для нее, когда она работает».
24 октября прошлого года Гэтжи проиграл Нурмагомедову удушающим приемом во втором раунде. 6 ноября американец подерется с Майклом Чэндлером на турнире UFC 268 в Нью-Йорке.
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