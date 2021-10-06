Стало известно, когда может произойти поединок Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана за звание чемпиона UFC в тяжелом весе, сообщает MMA Fighting.

Поединок должен возглавить турнир UFC 270, который состоится 22 января. Отмечается, что оба участника предстоящего боя уже дали свое устное согласие, однако документы пока не подписывали.

Во втором по значимости бою вечера должны встретиться Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер.