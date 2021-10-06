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Президент Союза ММА России призвал упорядочить кулачные поединки в России

Президент Союза ММА России считает, что кулачные поединки в России нужно упорядочить
17:09
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Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин считает, что пришло время упорядочить кулачные поединки в России после того, как на турнире Миссисипи 18-летний тяжеловес Джастин Торнтон был нокаутирован 39-летним Диллоном Клекером в первом раунде за 19 секунд и умер от полученных в бою травм.

«Здесь спортсмен умер от полученных в бою травм от ударов голыми кулаками, которые несут максимальный вред здоровью. Они травматичны как для того, кто бьет, так и для того, кто принимает. Если мы будем смотреть как они хаотично развиваются в России, то рано или поздно получим летальный исход.

Вариант, если кулачные бои в нашей стране из явления трансформировать в вид спорта с правилами. Мы можем рассматривать кулачные бои как смежную дисциплину. Но надо взять их под контроль. Многие идут в кулачные бои за кратковременным заработком. Защитную экипировку нужно обязательно использовать, шлем или хотя бы нейтральные перчатки. Можно разработать их специально для кулачных боев. В противном случае нужно закрывать это явление. Только взяв под тотальный контроль экипировку, введя разрешённые и запрещенные правилами действия, дополнительные требования к медицине, мы сможем сохранить здоровье спортсменов», — приводит слова Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.

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