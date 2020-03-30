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Гэтжи может заменить Хабиба в бою с Фергюсоном

19:23
Джастин Гэтжи. Фото Forbes
Джастин Гэтжи. Фото Forbes
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Американский боец Джастин Гэтжи может стать новым соперником Тони Фергюсона на турнире UFC 249, утверждает ESPN. Фергюсон должен встретиться с российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

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Поединок был запланирован на 18 апреля и должен был состояться в Бруклине. Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) 15 марта вынес рекомендацию об отмене или переносе в течение следующих восьми недель мероприятий с участием более 50 человек на всей территории страны из-за коронавируса. Новая площадка для проведения турнира не была найдена. Хабиб заявил, что не может сейчас покинуть Россию из-за карантина.

Гэтжи провел в смешанных единоборствах 23 поединка, одержав 21 победу (18 нокаутом) и потерпев 2 поражения. На счету Тони Фергюсона 25 побед (12 нокаутом) и 3 поражения.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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