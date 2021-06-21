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Гендиректор RCC ответил на критику бойца Евгения Гончарова

18:09
Евгений Гончаров. Фото Instagram
Евгений Гончаров. Фото Instagram
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Гендиректор RCC Николай Клименко прокомментировал слова Евгения Гончарова, который выступил с критикой промоушена.

«Мы изначально не планировали подписывать Евгения в RCC, — приводит слова Клименко пресс-служба RCC. — Он был без боев, ему нужно было закрыть поражение, мы пошли навстречу менеджеру его команды в этом вопросе. Мы сотрудничаем с ним с момента основания лиги, поэтому никаких ложных ожиданий по поводу Гончарова не было. Остальное — это домыслы».

Ранее Гончаров в интервью Youtube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» обвинил RCC в непрофессиональном подходе к делу, а также возмутился тем, что руководство промоушена, по его данным, осталось недовольно зрелищностью его поединка с Антоном Вязигиным. Бой прошел в декабре прошлого года на турнире RCC 8 в Екатеринбурге, Гончаров победил единогласным решением судей.

На счету 34-летнего Гончарова 16 побед и 3 поражения в ММА. Он бывший чемпион АСА в тяжелом весе.

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