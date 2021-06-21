Чикадзе заявил, что в UFC ему предложили заменить Холлоуэя на турнире в июле

Десятый номер рейтинга полулегковесов UFC Гига Чикадзе заявил, что промоушен предложил ему заменить выбывшего с предстоящего турнира экс-чемпиона Макса Холлоуэя в бою против Яира Родригеса.

«Макс Холловэй выбыл из поединка с Яиром Родригесом из-за травмы, – рассказал Чикадзе в своем Instagram. – Мне позвонили из UFC с предложением заменить его, и я согласился. Теперь мы ждем ответ Яира. Он не дрался 20 или 21 месяц, и угадайте, что делал я всё это время? Дрался, дрался, и еще раз дрался. Я дрался шесть раз и побил всех своих соперников.

Сейчас этот парень начал играть в игры. Прошло уже несколько дней, но ответа так и не было. Надеюсь, он выйдет на бой 17 июля, но я слышал, что он та еще киска. Он четыре раза снимался с боя против Забита, и похоже, теперь делает все, чтобы избежать поединка со мной. Не хочу думать, что этот парень боится драться в UFC, и надеюсь, мы встретимся с ним лицом к лицу и поговорим. Не могу дождаться».

32-летний грузин дебютировал в UFC в сентябре 2019 года и идет на серии из шести побед кряду.