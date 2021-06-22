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Джейк Пол: «Погружу Тайрона Вудли в глубокие воды. Увидим, насколько хорошо он умеет плавать»

10:41
Тайрон Вудли.
Тайрон Вудли.
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Блогер и профессиональный боксер Джейк Пол оставил послание, адресованное его оппоненту экс-чемпиону UFC в полусреднем весе Тайрону Вудли.

«Мои профессиональные бои длились недолго, но в спаррингах я люблю погружать своих противников в глубокие воды и топить их благодаря моему кардио, последовательности и точного подбора ударов... Скоро мы увидим, насколько хорошо Тайрон умеет плавать», — написал Пол в Instagram.

Публикация от Jake Paul (@jakepaul)

Поединок по правилам бокса между Полом и Вудли состоится 28 августа в США. В прошлом бою блогер нокаутировал спарринг-партнера Вудли бывшего бойца UFC Бена Аскрена. Всего в боксе у Пола 3 профессиональных боя.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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