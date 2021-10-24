Габдуллин назвал Федора Емельяненко лучшим гроссмейстером в единоборствах

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин отметил, что российский Федор Емельяненко является лучшим гроссмейстером в единоборствах.

Емельяненко нокаутом в первом раунде победил американца Тимоти Джонсона на турнире в Москве. Бой продолжался меньше двух минут.

«Победа Федора меня ничем не удивила, — цитирует ТАСС Габдуллина. — Сегодня мало спортсменов, которые могут так грамотно тактически строить план на бой, как он. Федор грамотно рассчитал свои силы, постоянно держал своего оппонента в напряжении и ждал его ошибки. Видно, что американцу было сложно разгуляться, Федор постоянно прессинговал его, результат вы видели — получился очень красивый нокаут».

Габдуллин отметил, что Емельяненко находится в хороших физических кондициях для своего возраста. «Вы видели сами, насколько хорошо он готов для своего возраста, это говорит о его профессионализме, — сказал глава Союза ММА России. — Федор — лучший гроссмейстер в ММА. Видно, как красиво он опережает соперника, умеет думать в бою. Каждый его шаг в бою максимально взвешенный».

Напомним, 45-летний Емельяненко нокаутировал 36-летнего американца в первом раунде на турнире Bellator 269. Для него это 40-я победа в ММА.