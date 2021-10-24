Александр Емельяненко прокомментировал победу брата Федора над Тимоти Джонсоном

Российский боец MMA Александр Емельяненко прокомментировал победу своего брата Федора над Тимоти Джонсоном в главном поединке Bellator 269.

«По ходу боя было видно, что Федор подошел в очень хорошей форме. Очень высокая, хорошая скорость у него была, не было лишних килограммов, которые обременяли и отягощали бы его во время поединка. Бой начался хорошо, с разменов, но Федор даже не пытался перевести в партер. Он показал, что очень хорошо доминирует в стойке, и нокаутировал своего соперника в первом раунде.

Во-первых, перед Федором нельзя останавливаться во время боя. Во-вторых, нельзя идти с атакой. Он очень хорошо встречает и атакует. Пускай его соперники подбирают тактику и пытаются работать дальше. А, пока Федор в форме, он будет всех нокаутировать и побеждать», — приводит слова Александра «ВсеПроСпорт».

Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде. Прошлый бой 45-летний россиянин был около двух лет назад, в декабре 2019 года. Тогда Емельяненко победил американца Куинтона Джексона.