Шлеменко точно спрогнозировал победу Емельяненко над Джонсоном

Российский боец Александр Шлеменко поздравил всех россиян с яркой победой соотечественника Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном. Шлеменко дал точный прогноз на ход поединка.

«Я очень рад за Федора. Рад, что он так выиграл. И еще больше рад, что мой прогноз на бой полностью сбылся на все 100 процентов. Я говорил, что в первом раунде Федор его выиграет нокаутом. За счет того, что он более легкий, более быстрый и более подвижный, что мы и увидели. Он выиграл нокаутом, с чем я вас всех и поздравляю!» — приводит слова Шлеменко «РЕН ТВ».

Напомним, 45-летний Емельяненко нокаутировал 36-летнего американца в первом раунде. Для него это 40-я победа в ММА.