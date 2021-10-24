Шлеменко точно спрогнозировал победу Емельяненко над Джонсоном
Российский боец Александр Шлеменко поздравил всех россиян с яркой победой соотечественника Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном. Шлеменко дал точный прогноз на ход поединка.
«Я очень рад за Федора. Рад, что он так выиграл. И еще больше рад, что мой прогноз на бой полностью сбылся на все 100 процентов. Я говорил, что в первом раунде Федор его выиграет нокаутом. За счет того, что он более легкий, более быстрый и более подвижный, что мы и увидели. Он выиграл нокаутом, с чем я вас всех и поздравляю!» — приводит слова Шлеменко «РЕН ТВ».
Напомним, 45-летний Емельяненко нокаутировал 36-летнего американца в первом раунде. Для него это 40-я победа в ММА.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/894700-shlemenko-na-100-predskazal-pobedu-emelianenko-za-schet-podvizhnosti
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