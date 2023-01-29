Федор Емельяненко — Райан Бейдер, Bellator 290: когда состоится бой

В ночь с 4 на 5 февраля 2023 года на арене The Forum в Инглвуде (Калифорния, США) россиянин Федор Емельяненко проведет бой за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе с американцем Райаном Бейдером.

Поединок станет главным событием турнира Bellator 290. Начало боя — около 05.00 по московскому времени.

Емельяненко и Бейдер уже встречались 26 января 2019 года: американец нокаутировал россиянина на 35-й секунде первого раунда в финале «Гран-при» тяжеловесов в Инглвуде.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед и 6 поражений в профессиональной карьере в ММА. В декабре 2019 года россиянин нокаутировал Куинтона Джексона, а в октябре 2021-го — Тимоти Джонсона на турнире в Москве.

Статистика 39-летнего Бейдера — 30 побед и 7 поражений. 7 мая 2022 года американец защитил чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе, единогласным решением судей победив француза Чейка Конго.

Этот поединок станет последним боем в карьере российского бойца.

Трансляция боя пройдет на канале Showtime и официальном YouTube-канале промоушена.