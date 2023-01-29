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Сегодня, 12:06

Владимир Мышев: «Я пока не верю в бой Бетербиева и Бивола»

Владимир Мышев заявил, что пока не верит в бой Бетербиева и Бивола
Виктория Кравченко
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Чемпион мира по боксу Владимир Мышев поделился мнением о вероятности боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона.

«В бой Бивол — Бетербиев я пока не верю, но очень хотел бы такой бой все-таки дождаться. Причем мне фаворитом видится именно Дмитрий Бивол. Трудно пока представить, чей бой в этой весовой категории мог бы стать таким же интригующим. Но, думаю, Бетербиева дальше ждут какие-то обязательные или добровольные защиты поясов», — цитирует Мышева «РБ Спорт».

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-my-shev-ya-poka-ne-veryu-v-boj-beterbieva-i-bivola/
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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