Владимир Мышев: «Я пока не верю в бой Бетербиева и Бивола»

Владимир Мышев заявил, что пока не верит в бой Бетербиева и Бивола

Чемпион мира по боксу Владимир Мышев поделился мнением о вероятности боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона.

«В бой Бивол — Бетербиев я пока не верю, но очень хотел бы такой бой все-таки дождаться. Причем мне фаворитом видится именно Дмитрий Бивол. Трудно пока представить, чей бой в этой весовой категории мог бы стать таким же интригующим. Но, думаю, Бетербиева дальше ждут какие-то обязательные или добровольные защиты поясов», — цитирует Мышева «РБ Спорт».

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.