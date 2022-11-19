Федор Емельяненко: «Бой с Бейдером будет последним в моей карьере»

Российский боец ММА Федор Емельяненко объявил, что реванш с Райаном Бейдером станет для него последним в боем в карьере.

«Прежде всего, я хотел бы встретиться с чемпионом и провести матч-реванш с Райаном Бейдером. В прошлой подготовке все складывалось не так, как мне хотелось. Надеюсь, в этот раз будет получше. Да, это будет мой последний бой. Будет завершение моей карьеры. У меня есть команда моих ребят. [Буду] Давать дорогу молодым. У нас есть Союз ММА России, из которого вышли многие чемпионы. Будем развивать этот вид спорта у нас в стране», — сказал Емельяненко в прямом эфире Showtime.

Реванш Емельяненко с Бейдером состоится 4 февраля 2023 года на турнире Bellator 290. Первая встреча между ними состоялась 26 января 2019 года, тогда американец победил нокаутом на 35-й секунде поединка.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед и 6 поражений в профессиональной карьере в ММА.