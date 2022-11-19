Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 06:55

Федор Емельяненко: «Бой с Бейдером будет последним в моей карьере»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Федор Емельяненко.
Фото Lucas Noonan/BELLATOR MMA

Российский боец ММА Федор Емельяненко объявил, что реванш с Райаном Бейдером станет для него последним в боем в карьере.

«Прежде всего, я хотел бы встретиться с чемпионом и провести матч-реванш с Райаном Бейдером. В прошлой подготовке все складывалось не так, как мне хотелось. Надеюсь, в этот раз будет получше. Да, это будет мой последний бой. Будет завершение моей карьеры. У меня есть команда моих ребят. [Буду] Давать дорогу молодым. У нас есть Союз ММА России, из которого вышли многие чемпионы. Будем развивать этот вид спорта у нас в стране», — сказал Емельяненко в прямом эфире Showtime.

Реванш Емельяненко с Бейдером состоится 4 февраля 2023 года на турнире Bellator 290. Первая встреча между ними состоялась 26 января 2019 года, тогда американец победил нокаутом на 35-й секунде поединка.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед и 6 поражений в профессиональной карьере в ММА.

Федор Емельяненко. Реванш Федора и Бейдера утвержден. Емельяненко добился того, чего хотел

Федор Емельяненко
ММА
1
Читайте также
«Это не трансляция — так, баловство». Как теперь следить за гонками Большунова и Непряевой?
Овечкин набрал 3 очка в матче НХЛ с «Сент-Луисом»
NYT рассказала об отсутствии у Запада реального представления о ракетном арсенале РФ
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за реакции Москвы на приговор по делу MH17
Двух украинцев задержали во Франции из-за детской порнографии
Что нужно знать о цифровых технологиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хизриев победил Вайхеля на турнире Bellator 288

Усман Нурмагомедов победил Фрейре на турнире Bellator 288
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости