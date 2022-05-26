Российский тяжеловес Александр Емельяненко жестко высказался в адрес экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

«У меня был небольшой конфликт со Шлеменко. Я его вызывал на бой, он отказался драться, и теперь он всеми правдами и неправдами против меня, — сказал Емельяненко в программе Sport24: «ХукВам».

Далее Емельяненко рассказал, за кого будет болеть в поединке Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов, а также объяснил, почему считает Шлеменко зазвездившимся.

«[Буду болеть] за Магомеда, конечно, — продолжил Емельяненко. — А кто мне Шлеменко? Просто Шлеменко. Зажравшаяся звезда с Уральских гор».

Почему считаю Шлеменко зазвездившимся? Это выражается во всем его поведении. Считаю, что Шлеменко всех людей считает за нелюдей, кроме одного себя, такого правильного, непьющего спортсмена. Надо же по сторонам смотреть и считаться с окружающим мнением. А не бить себя в грудь: «Я не пью, я не пью, я не пью». Высокомерный слишком Шлеменко, горделивый сильно. Он хоть и побеждает, хоть и дерется, его в России не любят. Бой с ним? Я ему предлагал — он отказался. Он сказал, что это не его весовая категория, чтобы я гонял вес до 84 кг. То есть технично спрыгнул с боя. Он бздун, понимает, что я его побью".

Следующий поединок Емельяненко проведет в сентябре в лиге Hardcore Boxing. Соперник — Вячеслав Дацик.