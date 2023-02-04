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Сегодня, 14:55

Цзю — о бое Емельяненко — Бейдер: «Надеюсь, победа будет за нами!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером на турнире Bellator 290.

«Надеюсь, победа будет за нами. Возраст? Все зависит от мотивации. Федор ведет здоровый образ жизни, с этой точки зрения все нормально. Если Федор нашел правильную мотивацию — все будет нормально», — сказал Цзю «СЭ».

Bellator 290 состоится в Инглвуде (США) на арене «Kia Forum». Этот поединок пройдет 5 февраля и станет последним в карьере для 46-летнего Последнего Императора (прозвище Емельяненко. — Прим. «СЭ»).

На счету 39-летнего Бейдера в ММА — 30 побед, 7 поражений и один бой был признан несостоявшимся. Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений, еще один поединок признан несостоявшимся.

Следить за боем Емельяненко и Бейдера можно будет с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ».

Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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Федор Емельяненко — Райан Бейдер: результат боя Bellator 290 — как будет определен чемпион
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