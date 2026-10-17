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Тимур Хизриев — Габриэль Брага: во сколько начало боя PFL, где смотреть трансляцию 17 октября 2026

Тимур Хизриев — Габриэль Брага: во сколько начало боя PFL

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Тимур Хизриев.
Фото Global Look Press

Россиянин Тимур Хизриев и бразилец Габриэль Брага проведут бой в полулегком весе на турнире PFL Chicago 2 в ночь на субботу, 17 октября. Поединок состоится на арене Wintrust Arena в Чикаго и станет соглавным событием вечера.

ММА PFL: Хизриев — Брага

Ориентировочное начало боя — около 7.00 по московскому времени.

Где смотреть бой Хизриев — Брага

Прямую онлайн-трансляцию в России покажет Okko. Общий эфир турнира началась в 00.55 мск, трансляция поединка Хизриева запланирована около 7.00.

Хизриев подходит к бою с профессиональным рекордом 18 побед без поражений. 30-летний россиянин стал победителем турнира PFL в полулегком весе в 2024 году.

У Браги 17 побед и 3 поражения. Бойцы уже встречались в полуфинале Гран-при PFL в августе 2024 года. Тогда Хизриев победил единогласным решением судей.

Результат боя Хизриев — Брага можно отслеживать в матч-центре ММА «СЭ».

PFL: новости, результаты боев, календарь турниров и статистика бойцов

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Габриэль Брага
Тимур Хизриев
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