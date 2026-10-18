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Хоакин Бакли — Майк Мэлотт: во сколько начало боя UFC, где смотреть трансляцию 18 октября 2026

Хоакин Бакли — Майк Мэлотт: во сколько начало боя UFC

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Майк Мэлотт.
Фото Getty Images

Американец Хоакин Бакли и канадец Майк Мэлотт проведут главный бой турнира UFC Fight Night в Эдмонтоне (Канада). По местному времени поединок состоится утром в воскресенье, 18 октября. Встреча пройдет на арене Rogers Place в полусредней весовой категории и будет рассчитана на пять раундов.

ММА UFC: Бакли — Мэлотт

Во сколько начало боя Бакли — Мэлотт

Основной кард UFC Edmonton начнется 18 октября в 03.00 по московскому времени. Ориентировочное время начала боя Бакли — Мэлотт — 05.30-06.00 мск.

Где смотреть бой Бакли — Мэлотт

Прямую трансляцию главного карда в России покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 03.00 мск.

Весь турнир, включая ранние предварительные бои, будет доступен по подписке UFC Fight Pass. Телеканал «Матч! Боец» также покажет соревнования начиная с прелимов.

32-летний Бакли занимает десятое место в рейтинге полусреднего веса UFC. Его профессиональный рекорд — 21 победа и 8 поражений. На счету американца 15 побед нокаутом, побед сабмишеном нет.

34-летний Мэлотт занимает 13-е место в рейтинге дивизиона. У канадца 14 побед, 2 поражения и 1 ничья. Шесть поединков он выиграл нокаутом и еще шесть — болевыми или удушающими приемами.

Следить за результатом боя Бакли — Мэлотт можно в матч-центре ММА «СЭ».

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