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Майк Мэлотт — Хоакин Бакли: результат главного боя турнира UFC Fight Night 291 18 октября 2026

Мэлотт нокаутировал Бакли во втором раунде в главном бою турнира UFC в Канаде

Руслан Минаев

Канадский боец Майк Мэлотт одержал победу над американцем Хоакином Бакли в главном поединке турнира UFC Fight Night 291 в Канаде. Встреча в полусреднем весе завершилась нокаутом во втором раунде.

Во второй пятиминутке Мэлотт поймал соперника на встречном движении. Когда Бакли пригнулся, канадец нанес ему удар правым коленом в челюсть. Американец упал на канвас, после чего Мэлотт провел добивание. Рефери остановил бой.

Для 34-летнего Мэлотта эта победа стала пятой подряд. Теперь на его счету 15 побед, два поражения и одна ничья в профессиональных ММА.

Бакли потерпел третье поражение подряд. В его активе 21 победа и девять поражений.

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Майк Мэлотт
Хоакин Бакли
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