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Леван Хабалаев победил Брока Хамера техническим нокаутом за 61 секунду

Игнат Апурин

Российский боец Леван Хабалаев одержал досрочную победу над американцем Броком Хамером на турнире PFL Chicago.

Поединок прошел в предварительной программе турнира в Чикаго в ночь на 17 октября по московскому времени. Согласно результатам, опубликованным MMA Fighting, Хабалаев победил Брока Хамера техническим нокаутом после ударов коленом и руками. Рефери остановил встречу через 1 минуту 1 секунду первого раунда.

Соперники выступали в легком весе. Поединок был рассчитан на три раунда, однако до второй пятиминутки дело не дошло. Хабалаев добился досрочной победы, не доводя встречу до судейского решения.

Хабалаев был одним из трех российских бойцов, одержавших победы на турнире PFL Chicago. Гамид Хизриев остановил Майкла Бойлана техническим нокаутом в первом раунде на отметке 3.04. Тимур Хизриев победил Габриэля Брагу раздельным решением судей по итогам трех раундов.

Бой с Хамером оказался самым коротким из трех выступлений россиян в программе вечера. В результатах отмечена именно остановка рефери после ударов, а не сдача соперника или нокаут без вмешательства судьи.

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Леван Хабалаев
ММА
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