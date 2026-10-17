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UFC Fight Night Бакли — Мэлотт, 18 октября 2026: во сколько начало турнира, где смотреть трансляцию

UFC Fight Night Бакли — Мэлотт: во сколько начало турнира

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Майк Мэлотт.
Фото Global Look Press

В ночь с 17 на 18 октября по московскому времени в Эдмонтоне (Канада) пройдет турнир UFC Fight Night: Бакли — Мэлотт, также известный как UFC Edmonton. Соревнования состоятся на арене Rogers Place. Главным событием вечера станет бой полусреднего веса между американцем Хоакином Бакли и канадцем Майком Мэлоттом.

Начало предварительного карда в 00.00 по московскому времени, главного — в 3.00 мск. Главный бой Бакли — Мэлотт ожидается ориентировочно в 05.30-06.00 мск.

Основной кард UFC Fight Night: Бакли — Мэлотт

  • Хоакин Бакли (21-8) — Майк Мэлотт (14-2-1).
  • Эрин Бланчфилд (14-2) — Жасмин Джасдависиус (15-4).
  • Кайл Нельсон (17-7-1) — Кристиан Перес (15-2).
  • Марк-Андре Баррио (17-11) — Кайл Докас (17-5).
  • Луис Журден (9-3) — Тимми Куамба (10-4).
  • Мандел Налло (14-4) — Нейт Ландвер (18-8).

Предварительный кард UFC Fight Night: Бакли — Мэлотт

  • Таннер Бозер (22-11-1) — Жоната Диниз (9-2).
  • Жюльен Леблан (10-3) — Ник Галанти (8-1).
  • Джавад Махджуб (5-0) — Джоэл Фалье (6-0).
  • Кэтлин Серминара (18-6) — Маккензи Стиллер (6-1).
  • Чэд Анхелигер (13-8) — Стивен Кослоу (6-1).
  • Мелисса Кроден (8-3) — Челси Чендлер (7-4).
  • Коди Човансек (9-0) — Ю Су Ен (16-4).

Где смотреть UFC Бакли — Мэлотт

В России весь турнир в прямом эфире покажет платный видеосервис UFC Fight Pass. Начиная с предварительного карда трансляция также будет доступна на телеканале «Матч! Боец».

Основной кард покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало основной программы — в 03.00 мск 18 октября.

Следить за результатами поединков, статистикой и ключевыми событиями можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

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Майк Мэлотт
Хоакин Бакли
UFC
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